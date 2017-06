El padrastro de Zelenak, Mark Wallace, indicó que están desesperados por conocer qué ocurrió con la joven niñera, con quien no pudieron comunicarse desde el sábado por la noche. "Me siento pésimo. No sé ni cuál es mi nombre. No puedo pensar", señaló el hombre quien además aseguró que se comunicó con cada uno de los hospitales de Londres para ver si su hijastra estaba herida en alguno de ellos.