Cuando Scotland Yard reveló este martes los datos sobre Zaghba, se apuró en aclarar que no era "sujeto de interés" de la Policía británica ni de los servicios secretos MI5. No obstante, un oficial italiano aseguró a The Guardian que las autoridades de su país alertaron a sus colegas en Londres cuando el ítalo-marroquí de 22 años se mudó a la capital británica. Lo mismo fue reportado por el periódico romano, que aseguró que un reporte completo fue enviado en abril del año pasado al Mi5.