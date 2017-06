La escena fue compartida por Gwen, esposa de Robbins, quien destacó la importancia de la donación para salvar vidas. Además, reveló que en un primer momento la familia no quería entregar los órganos. " Al principio le dijeron que no a los médicos, pero luego cambiaron de opinión. Si no hubieran reconsiderado la decisión, mi esposo no estaría vivo, le quedaban pocas semanas", detalló.