Una de sus amigas, Isabelle Orderberg, indicó que "no le sorprende" si Ho terminó herido por defender a otros. "Es experto en artes marciales, no me parece raro que defienda a otras personas porque simplemente es ese tipo de gente. No estoy ni un poco sorprendida. Así es Geoff y por eso lo amamos", declaró al periódico The Age.