En el tramo siguiente del video, un grupo de personas lideradas por un cantante acorralan al yihadista con consignas de amor y tolerancia. "Venera a tu dios con amor, no con terror. Sé amable en tu fe, no seas duro. Enfrenta a tu enemigo con paz, no con guerra. Convence a otros con misericordia, no por la fuerza", le cantan.