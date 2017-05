Antes de conocer la muerte de su hija, Charlotte contó a los medio británicos cómo fue su desesperada búsqueda: "Estoy en casa llamando a todo el mundo: hospitales, la policía, centros de niños. Su padre está en Manchester buscándola. Tengo amigos que la están buscando. Tengo a personas que ni siquiera conozco que la están buscando; personas que me envían mensajes y que me dicen que tiene su foto, que la están buscando y que contactarán si la llegan a ver. Y yo no estoy escuchando nada. Teléfono está muerto… La gente básicamente me dice que me quede en casa y espera una llamada telefónica. Yo no he osado en salir en caso de que, de alguna forma, ella retorne a casa".