Creo que vino desde afuera, cerca del vestíbulo principal. Escuché el sonido e inmediatamente vi las reacciones de miedo y pánico de todos. No parecía real y, al principio, no sabía cómo reaccionar. No tuve otra opción que correr junto a los cientos de padres, niños y fanáticos que se dirigían entre gritos a la salida más cercana. Mi cabeza estaba llena de pánico y terror, y mi única preocupación era en no perder a mi amigo entre la multitud. Estaba justo detrás de él y me aseguré de que eso no cambie. Vi a una mujer que había perdido uno de sus zapatos pero que no regresó a buscarlo, y no la culpé por eso.