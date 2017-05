El misil interceptado horas antes de su llegada a bordo del Air Force One –en el que también viajan su esposa Melania y su hija Ivanka- fue el ataque de mayor alcance en distancia intentado por los rebeldes chiítas hutíes y sus aliados, ex miembros de las fuerzas de seguridad yemeníes cercanos al ex presidente Ali Abdalá Saleh.