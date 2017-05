Hace dos años la policía ingresó a su estudio e impuso la penalidad a todos los artistas porque no cumplían con una regulación según la cual para realizar tatuaje cosmético —como, por ejemplo, diseñar cejas permanentes— es necesario tener una matrícula médica. Todos pagaron sus multas, excepto Masuda. "Tatuar no es una acción médica, pero dicen que debería ser un médico si quiero hacerlo. No tiene sentido y no puedo aceptarlo", explicó a la periodista Anna Fifield.