El Estado Islámico (ISIS) opera en territorios físicos y también en los virtuales. Según su panfleto "Media Operative, You Are a Mujahid, Too" ("Agente de los medios, tú también eres un guerrero sagrado") los equipos de propaganda tienen la misma importancia que los territoriales: "Las armas mediáticas pueden ser más poderosas que las bombas atómicas", argumenta.