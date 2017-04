Tras la denuncia por malversación de fondos públicos, el ex ministro de Educación y de Asuntos Sociales trató de cambiar el foco de atención: en lugar de su persona, expuesta en la prensa y enharinada durante una presentación en Estrasburgo, las ideas de Les Républicains. "No les pido que me amen", dijo en París. "Les pido que me apoyen porque es en beneficio de Francia".