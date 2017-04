No obstante, más allá de la preocupación que pueda generar este giro político, para muchos analistas todavía no están en riesgo los principales acuerdos globales, en gran medida porque tienen una dinámica propia. "En muchos países europeos y en Estados Unidos hay un discurso que dice que la ayuda internacional no sirve. Al mismo tiempo, si bien desde 1992 se hicieron muchas promesas de mayor financiamiento para los desafíos medioambientales, muy pocas naciones han cumplido. Pero yo soy optimista y creo que vamos a ver un viraje hacia una renovada colaboración global, aunque quizás tengamos que esperar un poco", dijo a Infobae Joyeeta Gupta, profesora de medio ambiente y desarrollo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad de Amsterdam.