Más de 1.600 personas se inscribieron para ser candidatos en las elecciones del 19 de mayo. No obstante, la particular cifra no es la que se verá reflejada en las urnas, ya que el listado pasa por el filtro del Consejo de Guardianes, organismo de 12 juristas dominado por el Líder Supremo. Se espera que la lista final de candidatos no alcance a 10 personas.