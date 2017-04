– En ocasiones hemos aceptado a estas personas pero luego no reportaron nada porque no les ha interesado, porque no han podido encontrar el terror que andaban buscando. El principal problema que tenemos es que hay muy pocos periodistas profesionales que se atrevan a reportar la verdad. Si van y no ven raptos o ejecuciones y lo informan se ponen en contra del establishment internacional, incluso pueden perder el trabajo. La presión es tan fuerte que mienten.