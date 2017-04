Es el turno de Kate McCann para retornar al resort para ver que los niños estuvieran bien. Pero Matthew Oldfield y Russell O'Brien se ofrecen a hacerlo por ella. Al ingresar a su habitación Oldfield observa lo mismo que minutos antes había visto Gerry: la puerta estaba abierta 45 grados, pero no le presta demasiada atención. Desde el ángulo en que estaba alcanza a ver a los mellizos, pero no a Madeleine. En su declaración, la policía lo colocaría como un sospechoso por haberse ofrecido a hacer la tarea de Kate y no saber si la niña estaba en el momento en que él ingresó al apartamento 5 A.