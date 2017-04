Ein varm sommardag for snart fire år sidan bar eg ein 20kg lett mann ved namn Torstein inn i skogen i bymarka i Trondheim. Eg kledde av han og la han på bakken mellom tre, lyng og barnåler. To kompiser prøvde å gjere noko annleis, noko som skulle få folk til å tenkje, få perspektiv. Eg trur i dag at vi greidde å nå ut til folk, at prosjektet fungerte. Den dagen var starten på noko nytt for både meg og Torstein, og eg er enno takknemleg for alt vi opplevde i lag den gongen. #torsteinlerhol #trondheim #trøndelag #portrett #fotograf #photographer #canon_official #teamcanon #fotografi #canon_photos #akt #aktfoto #nude #nudephotography #fineart #norsknatur #norge #skog #bymarka

