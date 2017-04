A 800 metros del palacio desde donde Bashar al-Assad gobierna Siria hay un campo de concentración, una cámara de torturas y un depósito de cadáveres. En el Hospital 601 no nacen bebés, no se asiste en la muerte, no se curan las enfermedades. Hay hombres moribundos embutidos entre otros hombres encadenados a las camas. Todos son torturados. Los muertos se apilan en los baños y los retretes exteriores; se los documenta y se los despacha para su entierro anónimo y masivo.