Al-Tayeb descartó el llamado a la reforma tildándolo de quijotesco y favorable a los seguidores de la cruz. "Nuestra currícula religiosa no debe cambiar" dijo al-Tayeb al Presidente; "la Universidad Al-Azhar no cambiara aspectos religiosos porque proclama el verdadero discurso religioso, el que aprendimos de nuestros mayores, que es la ley de los ancianos del Islam y lo que el profeta legó a los musulmanes porque algunos digan que predica el odio a los infieles. Ese no es el problema de Egipto".