"The Frame es mío, y ellos no quieren reconocer que es mío. La infracción no sólo me convierte en víctima a mí. Se quedaron con algo de todos los arquitectos, la protección de nuestras ideas", indicó Donis. El renombrado arquitecto quedó preso de un sistema arcaico en una ciudad comandada por la familia Al-Maktoum desde hace décadas, donde los extranjeros son a menudo dejados de lado pese a sus contribuciones.