Además de las amenazas, el video desató un debate acalorado en las redes: "Verdaderamente desagradable. Alguna gente no entiende el significado del velo. No te puedes vestir como una monja y bailar como una puta en público. Traiciona todo el propósito, ¿no?", escribió una usuaria. Otros, sin embargo, salieron en su defensa: "Me da pena qque la juzguen tan violentamente. Sólo se estaba divirtiendo", replicó otro.