Michael Cauchi, quien vive en las calles de Manchester desde hace años, confesó haber consumido sin saberlo la poderosa droga. "Una vez alguien me pasó medio envoltorio y no supe que era spice. Creí que moriría. Le pedía a las personas que llamaran a una ambulancia. Mi cerebro se cerraba. Era como si mis pulmones estuvieran clausurándose y mi cerebro cerrándose. Cuando reaccioné y recobré la consciencia no podía creer no haber muerto".