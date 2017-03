Los autores y guionistas de The Big Bang Theory nunca han confirmado que Sheldon sea un joven con Asperger. Oficialmente jamás se le ha hecho un diagnóstico en sus capítulos. El propio Parsons fue interrogado alguna vez al respecto y respondió: "Es una pregunta difícil. Cuando me lo preguntaron no estaba muy seguro de qué significaba eso. Les pregunté a los autores y me dijeron que no".