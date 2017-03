Según el diario El País, no sólo las actrices son objetos de tan ridícula obsesión. Cuando en 2011 lady Catherine Ashton, entonces jefa de la diplomacia europea, se reunió por primera vez con el negociador iraní Said Yalilí en Estambul, los medios iraníes ocultaron con Photoshop el espacio entre el borde de la camiseta y su cuello. De hecho, las políticas y empresarias que visitan la República Islámica están obligadas, como el resto de las mujeres, iraníes o no, a cubrirse la cabeza durante su estancia en el país.