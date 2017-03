Los billetes de avión suelen ser uno de los gastos más importantes para los viajeros, pero no para Henrik Jeppesen. "Yo he viajado de Dinamarca a África por 6 euros. A Italia y a Marruecos he ido por 3 euros. He volado de Malasia a Australia por 40 euros. Y he hecho vuelos internos en Malasia que me han salido 2,5 euros", asegura.