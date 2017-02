El líder católico cargó fuerte contra la hipocresía durante la misa matutina en su residencia en Casa Santa Marta. "¿Qué es el escándalo? Es decir una cosa y hacer otra, es la doble vida", criticó. Posteriormente, puso un ejemplo de lo que considera una actitud negativa entre los fieles: "Yo soy muy católico, voy siempre a misa, pertenezco a esta u otra asociación, pero mi vida no es cristiana, no pago justamente a mis empleados, me aprovecho de la gente, hago negocios sucios".