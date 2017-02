Tras el juicio los niños ya fueron informados de que no se sabe quién es su padre y que el proceso de su gestación fue in vitro. "No tienen edad para entender lo que está ocurriendo", dijo la mujer al diario español. "El daño moral no es que los niños hayan perdido a su padre, sino el derecho que la clínica ha arrebatado a mis hijos y a mí de saber quién es su padre biológico. Mis hijos nunca conocerán una parte de su identidad".