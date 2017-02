Al despertar, no reconoció a ninguno de quienes estaban rodéandola en su cama. Ni siquiera a su propia madre. "No sabía qué pasaba. La amnesia momentánea era normal en mí luego de alguna convulsión. Pero una hora después veía a esta mujer corriendo hacia mí y no tenía idea de quién era. Era mi madre, y quedé mirándola fijo. El mundo me dio vuelta ese día. Me enfrentaba con extraños que decían ser mi familia, diciéndome cosas que no tenían sentido para mí", indicó Jessica.