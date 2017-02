El cuidado del paciente es demandante. La madre de Michael Whitaker-Russell, un paciente de MPS II que tiene nueve años, comienza su día con una sesión de palmadas en la espalda del niño para pueda toser y no se le acumulen fluidos que puedan causarle pulmonía. Luego le prepara comida natural y orgánica, que no puede contener más de 45 gramos de carbohidratos en el día entero. Los líquidos que Michael bebe se tienen que espesar para que no migren a sus pulmones. Entonces el niño está en condiciones de ir al centro de cuidados diario.