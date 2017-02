Publicado en redes sociales este martes por la noche, la filmación se viralizó rápidamente y sus consignas, en hebreo, se repitieron en diferentes medios. "Has llegado a Gaza, has llegado a su muerte", "Sionista, un cohete te alcanzará donde vives", "Sin duda morirá si no deja mi país" y "Sé preciso, ataca Kirya (Base de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv)", son algunas de estas recopiladas por el portal Ynetnews.