Según la nueva ley, las agresiones que causen dolor físico, pero no lesiones, y dejen moratones, arañazos o heridas superficiales a la víctima no serán consideradas un delito, sino solamente una falta administrativa con multas monetarias. Así, según el proyecto presentado, una persona que deje moretones a su pareja o su hijo solo deberá pagar 500 euros (USD 533) para dejar atrás el tema, mientras no vuelva a cometerlo (con el mismo pariente) en los próximos 12 meses.