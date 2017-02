En la misma línea se expresó un ex director ejecutivo de la compañía Jitendra Bhargava, quien calificó como "una prioridad inapropiada" la sección exclusiva para mujeres: "Hasta donde yo sé, esto no sucede en ningún lugar del mundo. Los aviones no son inseguros para las pasajeras. En caso de comportamiento desmandado, el personal de la aerolínea tiene autoridad para actuar, por ley".