"Estaba tan enferma que hacía todo lo que podía para no comer NADA.Mi desorden alimenticio me controlaba", reveló. Así, en ese estado, la entubaron, y me vi forzada a ver cómo aumentaba de peso cada semana sin que pudiera deternerlo (y sí que lo intenté). Odié a todos los que me forzaron a eso. Me sedaban para que no me hiciera daño ni hiriera a nadie. En esta época, hace un año, estaba hecha un desastre", continuó explicando.