El 3 de octubre fue su último día. Entra en la clase vacía a recoger su mochila y revive las humillaciones. Dice basta. Ha tocado fondo y ya no puede más. Vuelve a pensar en la ventana como única salida y la psicóloga nos dice que no regrese: ya no hay solución. A partir de ahí no puede ver el uniforme, no puede escuchar las canciones que aprendió en el colegio, no puede ver nada que tenga relación con el colegio sin que le dé una crisis de ansiedad.