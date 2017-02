Pero para Fabio Di Lello el dolor se transformó en obsesión. "Me robaron mi Roberta, robaron sus sueños, sus proyectos de vida, robaron su deseo de ser madre, le robaron mi amor, sus amigos, su amor por la vida, su sonrisa, se la robaron a sus padres, a todos nosotros", escribió en el diario local, junto al anuncio de una misa en su recuerdo. "Transformaron su dolor y su muerte en algo parecido a un videojuego", agregaba Fabio. "Me pregunto: dónde está la justicia? Me respondo: ¡tal vez no existe! No nos olvidemos, luchemos para que no haya otra Roberta", escribió.