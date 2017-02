"Unas pocas noches después, me buscó y condujo a un bar en otro barrio. Nos sentamos y hablamos de muchas cosas. David me hacía muchos cumplidos, y al final de la noche, estaba disfrutándolo. Me dijo que Calvin había sido un tonto en engañarme. Luego, cuando me llevó a mi casa, se inclinó hacia mí y me besó. Por un momento, pensé en Calvin, pero luego recordé lo que me había hecho y le devolví el beso", contó la joven sobre esa noche 9 años atrás.