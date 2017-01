Sin embargo, no se dieron detalles concretos sobre el mecanismo para que una nueva constitución sea implementada sin el consenso de los rebeldes sirios sin fracturar definitivamente un país ya partido en varios pedazos por una dictadura asociada a Irán y a los terroristas chiitas, declaró Alloush a los medios afines a los rebeldes, al tiempo que no descartó que de ponerse en práctica sin consenso integral, una nueva constitución no sería reconocida.