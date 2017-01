La apología de los sabores ácidos y fuertes que salen de llevar ciertos ingredientes más allá del punto bien cocido se publicó pocos días después de que la Food Standards Agency británica (FSA, Agencia de Normas Alimentarias) publicara una alerta sobre el peligro de consumir alimentos quemados con alto contenido en almidón, como las papas y el pan tostado, ya que el cambio molecular de hidratos de carbono y aminoácidos por efecto del calor excesivo produce acrilamida, una sustancia que se ha probado cancerígena en estudios en animales. Como todavía no se conoce su efecto en seres humanos, la Food and Drug Administration (FDA, Agencia de Alimentos y Medicamentos) de los Estados Unidos sostiene que no hay prueba de que bajos niveles de acrilamida pongan en peligro la salud.