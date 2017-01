La riqueza nunca lo alejó del recuerdo de la Shoah. Orenstein colabora con los sobrevivientes y con las familias de bajos ingresos: lleva medio siglo de contribuciones al Metropolitan Council on Jewish Poverty de la ciudad de Nueva York, donde ha pagado desde alimentos (al comienzo) a tratamientos médicos (cuando sus recursos aumentaron), desde escolaridades a muebles y ropas. "Se hizo cargo de casos en los que no había nadie más que colaborase", dijo a la revista Jackie Ebron, de la organización. "Y la gente nunca ha sabido quién es él. El no quiere que nadie sepa que es él".