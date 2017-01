La población de Gambia cree que al hecho lo rodeó circunstancias oscuras. No creen que se haya tratado de un simple accidente, como se indicó en un primer momento. Nadie entiende por qué el niño fue separado del resto de sus hermanos y por qué el propietario de los pitbull recobró la libertad horas después de la muerte de Habib. En tanto, Adama Barrow no regresó aún al país y no asistió al funeral de su hijo.