La desesperación de Zeenat crecía a medida que estaba sola junto a su familia. A tal punto que le pidió a su marido que la fuera a buscar aunque no hubieran pasado los ocho días reglamentarios según la tradición. "Después de dos días, me llamó y me dijo que su familia se había arrepentido de la promesa y me pidió que la buscara, pero le dije que esperáramos los ocho días. Luego, fue asesinada", concluyó el joven mecánico.