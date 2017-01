Cuando los astronautas estadounidenses lleguen a Marte —hacia 2030, según anunció el presidente Barack Obama— se quedarán varios meses, no una cuestión de días como los que participaron en las misiones Apolo a la Luna. No los espera un hotel cinco estrellas: la superficie de Marte tiene temperaturas extremadamente altas y una atmósfera que no protege contra la radiación. Pero, según anunció la NASA, los esperará una casa de hielo: el material más seguro, práctico y fácil de disponer sin grandes envíos de maquinaria robótica desde la Tierra.