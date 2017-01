"Me estaba empezando a fallar los pulmones, sentía que me ahogaba y me costaba respirar, era una situación de agonía. […] Entraron dos compañeros para aumentar el caudal de oxígeno. Los miré y les supliqué que me ayudaran a morir", reveló Romero en un artículo publicado en el último número de la revista Enfermería Clínica.