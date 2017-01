Por las grietas de la autocracia se filtra la información, en memorias USB Made in China llenas de materiales copiados de noticias, política, cultura popular y arte del mundo exterior. Lo contó la politóloga Jieun Baek en su libro North Korea's Hidden Revolution How the Information Underground Is Transforming a Closed Society (La revolución oculta de Corea del Norte: Cómo la información clandestina transforma una sociedad cerrada). La experta de Harvard entrevistó a "norcoreanos desertores" —como todavía se los llama—, desde artistas a diplomáticos, para reconstruir el mundo prohibido de la información que lleva el mundo a un país donde las radios están fijas en una sola estación que canta loas a los gobernantes (y no se pueden apagar: sólo controlar el volumen).