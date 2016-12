Su respuesta al funcionario no se hizo esperar. "Quién te da el derecho… no conoces la ley internacional. Apoyamos a la ONU con nuestras contribuciones, estúpido, y te pago el salario", dijo Duterte. "No me hables como si fuera tu empleado. Soy Estado miembro, un Estado soberano, así que calla porque eres corto en inteligencia", continuó.