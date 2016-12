Más aún, los asentamientos israelíes no fueron un obstáculo cuando se firmó la paz con Egipto en 1979. Israel no dudó en remover todos sus poblados de la Península del Sinaí y devolver ese territorio a Egipto cuando tuvo enfrente una oferta de paz sincera y duradera, producto de negociaciones directas. Israel tampoco dudó en retirar sus colonias de la Franja de Gaza y el norte de Cisjordania en el 2005, con la esperanza de que esta iniciativa ayudaría a la paz… pero esto no fue así: la respuesta palestina fue más ataques con misiles y más terror.