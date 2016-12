Actualmente, Raghad vive una vida cómoda en Jordania, pero no pierde la esperanza de poder volver a Irak algún día. Para ella, lo que está ocurriendo ahora en su país es "solo un estado momentáneo, un estado de invasión y confusión", pero "no es el destino de Irak", puesto que "la guerra no es infinita" y, "por supuesto, hay esperanza".