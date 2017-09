"Éste es un llamado a todos los narcotraficantes del Estado Quintana Roo. Ustedes son responsables de sus actos bajo su propia conciencia. Es responsabilidad de los consumidores comprar o no comprar sus productos, pero la sociedad civil no desea tomar parte en sus guerras. No queremos ni deseamos involucrarnos en sus problemas con las autoridades, pero recuerden señores narcotraficantes, gran parte de la riqueza de los políticos corruptos ha sido utilizando sus nombres, inculpándolos a ustedes de todos sus actos de corrupción", asegura el empresario en su video.