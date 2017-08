La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reveló el tamaño del problema: casi 70% de los habitantes dejaron de usar joyas por temor a un asalto; 52,7% no lleva dinero en efectivo; 31,7% ya no usa tarjetas de créditos y 52,5 % ya no sale a la calle por las noches.