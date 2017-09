"Me preguntan por qué siempre Ayotzinapa, porque también me importa lo que sucede en México, sobre todo la desaparición forzada. Porque quiero mucho a México y a lo mejor la impresión que le doy a la gente es que sólo doy a conocer lo negativo, pero eso es porque quiero a México y no quiero que estén viviendo de esa forma, con la violencia que se ve en Guerrero, en Acapulco, Veracruz, hablamos de muchos. Mi trabajo es contar estudias a través de los retratos. Un retrato puede explicar quién es", dice la artista plástica.