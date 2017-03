"Si estudiamos el narco en Guerrero, en esa zona, en Iguala, sí hay narco, mucho narco, pero me parece que a estas alturas esa hipótesis ya no se puede sostener. Casi dos años después de la desaparición, me parece que no hay una razón para achacarle los crímenes al narco, me parece que ése día hubo un operativo de contrainsurgencia militar para desaparecer a los estudiantes", aseguró Cruz en entrevista.